Decreto carburanti è legge dopo via libera Camera

Aula ha dato il via libera finale con 147 voti a favore e 79 contrari

(Teleborsa) - Il decreto carburanti è legge. L'Aula della Camera ha infatti dato il via libera finale - con 147 voti a favore e 79 contrari - al decreto del 18 marzo scorso, già approvato dal Senato. Il provvedimento contiene misure per contrastare l'aumento spropositato dei prezzi dei carburanti e per combattere la speculazione ed introduce crediti di imposta per le imprese dell'autotrasporto e della pesca, colpite dall'aumento del costo del carburante.



Il decreto disponeva innanzitutto un taglio delle accise di 24 centesimi su benzina e gasolio per venti giorni, dal 19 marzo al 7 aprile, poi prorogato con altri due decreti fino al 1° maggio e, successivamente, con diversi parametri per diesel e benzina, sino al 22 maggio prossimo. Attualmente, il taglio delle accise è maggiore per il diesel (20 centesimi al litro) e minore per la benzina.



Il testo del primo decreto era stato emanato in risposta all'impennata del prezzo dei carburanti registrata in seguito allo scoppio della Guerra in Iran e del balzo del prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile.



Oltre a disporre un taglio delle accise, per calmierare gli aumenti dei prezzi dei carburanti alla pompa, il decreto contiene anche misure per contrastare la speculazione, attraverso un regime obbligatorio di trasparenza e comunicazioni giornaliere dei prezzi praticati. Il decreto ha anche potenziato la vigilanza di "Mr Prezzi", vale a dire l'Autorità per la sorveglianza dei prezzi, attraverso un meccanismo di sorveglianza delle eventuali speculazioni nel settore dei carburanti, con l'ausilio della Guardia di Finanza e controlli a tappeto sull'intera filiera.



Infine, il decreto introduce un credito d'imposta a favore degli autotrasportatori, pari alla maggiore spesa sostenuta rispetto al costo sostenuto nel mese di febbraio con un tetto di 100 milioni di euro. Per le imprese della pesca sono stati invece stanziati 10 milioni di euro per un credito d'imposta pari al 20% della spesa per l'acquisto del carburante.



(Foto: bizoon | 123RF)

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