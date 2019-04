Avis, noleggi "più facili" con nuova App

(Teleborsa) -, come Londra Heathrow, Parigi Charles De Gaulle e Orly, Milano Malpensa e Roma Fiumiciino, con l'obiettivo di estendere rapidamente il sistema nell'intero continente insieme all'introduzione di altre funzioni.Con la nuova App gli utenti hanno la possibilità di. I clienti avranno quindi il pieno controllo della loro esperienza di noleggio dall’inizio alla fine, il tutto con un semplice tocco sullo schermo del proprio dispositivo mobile. La Avis App è disponibile per dispositivi mobili iOS e Android., permettendo il pieno controllo del processo di noleggio, dalla prenotazione alla riconsegna del veicolo. Non abbiamo solo eliminato lo stress ma anche il desk di noleggio per rendere il nostro servizio ancora più veloce e di qualità”.. Avis ha una lunga storia di innovazione nel settore dell’autonoleggio ed è. Tra questi figurano anche diversi veicoli allestiti isotermici (refrigerati) per usi comuni come il trasporto alimentare, o veicoli dotati di cassoni ribaltabili per l'edilizia.Avis è parte di Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), che include i brand Avis, Budget, Zipcar, Payless, Apex Car Rentals, France Cars e Maggiore.