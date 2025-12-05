Enjoy: nel 2026 nuove modalità noleggio a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna

(Teleborsa) -il car sharing disi trasforma: tra poche settimane cambieranno le modalità operative per il noleggio dei veicoli. A partire dal 12 gennaio 2026 a Milano, Torino e Firenze, e dal 21 gennaio 2026 a Roma e Bologna, i veicoli del servizio Enjoy avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate che si trovano all’interno delle stazioni di servizioe in vari aeroporti e stazioni ferroviarie, dove i clienti potranno iniziare e terminare i noleggi. La trasformazione del servizio consentirà a Enilive di mantenere uno standard di cura delle auto Enjoy più elevato: grazie alla sinergia con i gestori delle stazioni di servizio, sarà più facile monitorare lo stato deiCome già avviene negli oltreanche nei nuovi Enjoy Point di Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna sarà possibile noleggiare le auto Enjoy in modo immediato o prenotare i veicoli fino a 24h prima della partenza, scegliendo la durata e la tariffa del noleggio più adatta alle proprie esigenze.saranno attivati in numerose stazioni di servizio Enilive che si trovano in punti strategici, utili per l’interscambio con i mezzi pubblici, o in luoghi di interesse. Tutti gli Enjoy Point saranno indicati nell’App e sul sito Enjoy, dove potranno anche essere consultate le tariffe per i noleggi, aggiornate in tempo reale: continueranno a essere disponibili le attuali tariffe di noleggio e prenotazione, così come resteranno validi gli abbonamenti con i piani attualmente in vigore. Inoltre, i clienti potranno continuare a viaggiare, anche per più giorni, in tutto il territorio italiano: il noleggio dovrà essere concluso all'interno di un Enjoy Point abilitato nell’area di copertura di partenza.dal 12 gennaio nelle città di Milano, Torino e Firenze e, dal 21 gennaio anche a Roma e Bologna, i clienti Enjoy non potranno più avviare e terminare il noleggio in un qualsiasi punto dell’area di copertura. Inoltre, l’accesso alle ZTL non sarà più consentito e, in caso di parcheggio sulle strisce blu, anche a bordo di Enjoy sarà necessario pagare il ticket secondo le tariffe stabilite dalle amministrazioni locali.anche i metodi di pagamento di Enjoy: dal 14 dicembre 2025 per i clienti che si registreranno al servizio a partire da quella data e dal 21 gennaio 2026 per tutti i clienti già registrati, per noleggiare un veicolo saranno abilitate solo le carte di credito/debito e PayPal (e non più le carte prepagate); e i voucher potranno essere utilizzati solo se nell’App è stato inserito un altro metodo di pagamento valido (carta di credito/debito o PayPal).