L'aumento IVA in focus: quanto può costare

(Teleborsa) - Se non verrà disinnescata la clausola di salvaguardia, evitando così l', da. Sono le prime stime che arrivano dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria s ul probabile aumento dell'imposta in assenza di "soluzioni alternative".: Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, l'aumento si tradurrà in, che mediamente, se scatterà tutto l'aumento previsto dalle clausole di salvaguardia dell'ultima legge di Bilancio,L'aumento, come stabilito dalla legge di Bilancio e dagli accordi con l'UE: l'Iva agevolata al 10% dovrebbe arrivare all'11,5% nel 2019 e al 13% nel 2020; l'Iva ordinaria al 22% nel 2019, crescendo nel 2020 al 24,9%, e arrivando al 25% dal 1° gennaio 2021, toccando la quota record del 26,5% nel 2022.Tutto ciò andrebbe a. Come ricorda Confcommercio, con l'aliquota dal 10% al 13% aumenterebbe, tra l'altro, il prezzo di prodotti come yogurt, omogenizzati, salumi, farmaci, elettricità e voli aerei, mentre un aumento dell'Iva dal 22% al 25% interesserebbe prodotti come caffè , sigarette, abbigliamento, calzature, smartphone e profumi.: Il tutto porterebbe a un aumento medio delle tasse di 382 euro a persona, il che significherebbe quasi 900 euro a famiglia e un colpo alle imprese e agli artigiani, come sottolineato anche dalla Cgia di Mestre. "Se non verranno recuperati entro la fine di quest'anno 23,1 miliardi di euro, l'aliquota ordinaria passerà dal 22 al 25,2 per cento, mentre quella ridotta dal 10 salirà al 13 per cento. In questo modo dal 2020. Un balzo che - specifica la Cgia - "ci consentirebbe di scavalcare tutti e di posizionarci in testa alla classifica dei più tartassati dall'Iva".: L'aliquota ordinaria dell'Iva è stata. Gli ultimi aumenti Iva sono avvenuti nel settembre 2011, col passaggio dal 20% al 21%, e a ottobre 2013 quando si arrivò all'attuale 22%. Il balzo di 10 punti dal 12% del 1973 al 22% attuale rendono l'Italia il Paese UE dove l'IVA è cresciuta di più: seguono la Germania, con una variazione di 8 punti dall'11 al 19%; l'Olanda, con un aumento di 5 punti dal 16 al 21%), l'Austria e il Belgio, con aumenti rispettivamente del +4% e del +3%. La Francia rimane a oggi l'unico Paese che non ha registrato alcun aumento.