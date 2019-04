Amazon, Kohl integra il servizio di restituzione della piattaforma online in tutti i suoi negozi

Kohl's

(Teleborsa) -Corp registra unadopo che il rivenditore. Kohl's ha reso noto di aver pilotato il programma di restituzione a già da settembre 2017, operando in 100 negozi tra cui quelli presenti a Los Angeles, Chicago e Milwaukee. Da adesso in poi i clienti della società saranno in grado diLa società americana trasporta anche prodotti Amazon in più di 200 negozi. La scelta è stata dettata dai convenienti rendimenti che sono diventati un punto di riferimento per un certo numero di aziende e rivenditori e non solo per Kohl.Per quanto riguarda il colosso di Jeff BezosAmazon creerà circanoltre, i fornitori di servizi di consegna assumeranno più di 150 autisti a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon nel Nord-Est.e lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando a investire nella sua rete di trasporti e in altre innovative soluzioni per espandere la propria capacità di consegna e velocizzare le spedizioni per i clienti.e aggiunge capacità e flessibilità alla rete di consegna di Amazon per soddisfare la crescente domanda dei clienti", si legge nel comunicato diffuso dal Gruppo.