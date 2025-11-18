New York: scambi negativi per Amazon

(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'e-commerce
, con un ribasso del 3,11%.
L'andamento di Amazon
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 229,7 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 222,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 218,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)