Conte: "Su 5G pretendiamo sicurezza da tutti, non solo dalla Cina"

(Teleborsa) -. A dirlo è il premierin visita a Pechino alla vigilia della sua partecipazione alla sessione plenaria del secondo Forum sulla Via della Seta.Parlando in conferenza stampa dall'ambasciata, Conte ha toccato il tema caldo delle nuove infrastrutture tecnologiche che vede la multinazionale cinesetra i protagonisti nel nostro Paese. "Quando ho parlato di possibili iniziative predatorie, non volevo imputarle alle aziende cinesi: ne ho parlato in termini astratti.", ha specificato.Per questo - ha continuato - "in Italia ci siamo dotati della golden power per il business più strategico, l'abbiamo fatto di recente, e nel momento in cui andiamo a concludere iniziative che possono avere rilievi politici, lo facciamo adottando cautele. Ad esempio rafforzando la golden power con riferimento al 5G.: non perché ci sia un rischio concreto, ma perché vogliamo", ha sottolineato il premier.Nel corso della sua prima giornata cinese, Conte ha. Nel loro "breve incontro", il premier ha ribadito che l'Italia "" e che "siamo molto interessati alla tecnologia 5G che offrirà tante opportunità economiche e per la nostra vita sociale", aggiungendo di aver chiesto "livelli di sicurezza elevati, non standard minimi".