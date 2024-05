Xi incontra Macron e von der Leyen: focus su pace e relazioni economiche eque

(Teleborsa) - "Le relazioni fra UE e Cina sono piuttosto complesse. Noi le affrontiamo con lucidità, costruttività e responsabilità, perché una Cina che gioca lealmente è un bene per tutti. Allo stesso tempo, l’Europa non esiterà a prendere le decisioni difficili, necessarie per proteggere la sua economia e la sua sicurezza". Così la Presidente UEal termine del trilaterale con il Presidente francesee con il leader cinesea Parigi."Oggi è stata lae penso che ciò rifletta l’importanza che entrambi attribuiamo alle relazioni UE-Cina", ha affermato von der Leyen, aggiungendo "abbiamo avutosui punti in cui siamo d'accordo e su quelli in cui abbiamo divergenze: dalle questioni geopolitiche al cambiamento climatico e, naturalmente, alle nostre relazioni economiche".Il primo argomento di confronto è stata la- ha spiegato la Presidente - "siamo d’accordo sul fatto che". "Il presidente Xi ha svolto un ruolo importante nel mitigare le irresponsabili", ha ricordato la Presidente, dicendosi "fiduciosa che continuerà a farlo", mentre sul, la situaizone - ha detto - "preoccupa entrambi" e "non si può risparmiare alcuno sforzo per allentare le tensioni e prevenire un conflitto più ampio nella regione".Dal lato più strettamentesi è parlato del permanere disu tre aspetti:(veicoli elettrici, acciaio) che stanno inondando il mercato europeo;; la resilienza delleAnche ilha affermato che ilsu Ucraina e Medio Orientementre sul fronte economico ha sollecitatonegli scambi commerciali tra Europa e Cina. "Il futuro del nostro continente - ha sottolineato - dipenderà chiaramente dalla nostra capacità di continuare a sviluppare in modo equilibrato le nostre relazioni con la Cina"., il quale ha ribadito che UE e Cina desideranoe che "devonodei combattimenti, creare le condizioni per i colloqui di pace, salvaguardare la sicurezza energetica e alimentare internazionale e mantenere stabili le catene industriali e di approvvigionamento".tra i principali Paesi e un partner importante nel percorso verso la modernizzazione cinese", ha sottolineato il leader cinese ribadendo che a Cina "affronta sempre le sue" ed ausicando che "le relazioni Cina-Francia e Cina-Ue si rafforzino a vicenda e prosperino insieme".