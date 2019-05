Boeing, problemi su 737 Max nascosti per 13 mesi

Boeing

(Teleborsa) -, secondo quanto riferiscono Bloomberg e Reuters,della Lion Air in ottobre,nella cabina di pilotaggio del 737 Maxalle compagnie aeree acquirenti. Di questo particolare sono rimaste all'oscuro anche le autorità di sicurezza aerea americane, come ad esempio la Faa. La società avrebbe sollevato il velo sulla problematica solamente dopo la tragedia in Indonesia, avvenuta proprio per una lettura sbagliata del sensore dell'angolo d'attacco che ha fatto scattare il software e ha proiettato la punta dell'aereo verso il basso facendo perdere il controllo ai piloti.Boing ha anche dichiarato che unriunitosi dopo l'incidentee avrebbe potuto essere affrontato in un aggiornamento futuro del sistema.Di ciò si trova d'accordo ancheche però, in questi 13 mesi di silenzio,e che se questo fosse stato comunicato con più tempestività avrebbe potuto evitare o ridurre, secondo l'ente americano, possibili confusioni.Alla rivelazione di queste indiscrezioni ledella società hanno visto un