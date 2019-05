Sconnessi per un giorno, l'11 maggio la Prima Edizione del Disconnect Day

(Teleborsa) -Vi spaventa il soloEppure c'è stato un tempo, in fondo neanche così lontano, in cui abbiamo fatto a meno diSe, invece, siete tra quanti hanno nostalgia di fare unquando inostri piùcalendario alla mano, perchè si avvicina unache potrebbe fare decisamente al caso vostro. Si terràa Corinaldo, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di, il primoUnche chiede a tutti i partecipanti diin un’apposita busta consegnata presso uno degli infopoint sparsi in città, per tenerlo con sé, spento, per tutta la durata delle attività che riusciranno a svolgere. Dalle 9 alle 19 si potranno sperimentare laboratori pensati ad hoc dagli esperti psicologi, psicoterapeuti ed educatori dellper adulti e bambini, dove si lavorerà a stretto contatto con le emozioni per comprendere meglio se stessi e l’altro.sapeva resistere a tutto ma non alle tentazioni: e i partecipanti alsapranno resistere alla tentazione di non utilizzare ilTra i motivi che più di tutti spingono all’utilizzo di questo mezzo c’è la noia, come è emerso da un recente studio condotto dai ricercatori dell’Università di Washington. Secondo una ricerca dell’Associazione Di.Te. realizzata in collaborazione con il portale Skuola.net su un campione dila continua disconnessione dalle relazioni vis à vis mina il rapporto genitori-figli. Il 38% dei ragazzi ha detto che si sente rispondere “dai genitori perché impegnati con gli strumenti digitali quando invece vorrebbero le loro attenzioni.Avverte Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te.:essere loper ritornare alla condivisione presente nella vita reale con la gente che ci circonda, stimolando nuovamente il pensiero critico e cogliendo gli stimoli che il dialogo può offrirci grazie all’attivazione di tutti i sensi. Sensi che spesso non vengono attivati in toto quando si intrattengono conversazioni solo sui messanger o sui social".