Ascopiave, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,14 euro

Ascopiave

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha approvato ildell'esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; ha deliberato la distribuzione di unordinario pari a 0,14 euro per azione, per un totale di 30,3 milioni di euro, con il dividendo ordinario che sarà pagato il giorno 8 maggio 2024 con stacco della cedola in data 6 maggio 2024 (record date il 7 maggio 2024).I soci hanno anche: approvato, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti; espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; approvato un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi e a talune risorse direttive; approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di; deliberato di conferire l'incarico didei conti per gli esercizi 2024 - 2032 alla società di revisione KPMG.