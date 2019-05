Autogrill, accordo con American Airlines per le lounge

Autogrill,

American Airlines

(Teleborsa) -, sarà ildiin tutto il Nord America, per un(24 negli Stati Uniti e 1 in Canada), incluse l’American’s Flagship Lounge e le lounge Flagship First Dining e Admirals Club."Pensare in grande ha permesso ad HMSHost di essere sempre più innovativa anno dopo anno e per questo motivoe al contempo di continuare a portare la nostra competenza nel food&beverage aeroportuale" ha dichiarato. "Siamo grati ad American Airlines per l’opportunità che ci è stata offerta di entrare in un nuovo segmento di business, per offrire una eccezionale esperienza culinaria pre-volo ai suoi clienti".Autogrill, leader globale della ristorazione in viaggio con una profonda esperienza del settore, ha iniziato a gestire l’offerta food&beverage per i club e le lounge di American Airlines attraverso HMSHost nel 2019 e prevede di completare la transizione di tutti i club e lounge aeroportuali della compagnia entro i prossimi mesi.