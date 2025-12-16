New York: nuovo spunto rialzista per American Airlines

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la più grande compagnia area negli Stati Uniti
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,53%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di American Airlines
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso American Airlines
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di American Airlines
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,16 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)