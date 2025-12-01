Londra: risultato positivo per Anglo American

(Teleborsa) - Bene la società mineraria
, con un rialzo del 2,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Anglo American
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,45%, rispetto a +1,87% del principale indice della Borsa di Londra
).
Il quadro tecnico di breve periodo di Anglo American
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 29,5 sterline. Rischio di discesa fino a 28,46 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 30,54.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)