Carige, si lavora a soluzione di mercato. Le due opzioni sul tavolo dopo l'uscita di Blackrock

(Teleborsa) - "Siamo al lavoro, e non siamo da soli, per esplorare tutte le possibilità di dare vita comunque a una soluzione privata, di mercato, all'altezza del potenziale della nostra banca". Così i commissari straordinari diin una comunicazione inviata ai dipendenti in cui sottolineano che "e culminato nell'accordo con lo Schema volontario del Fitd e aggiungono che ", a tutela della stabilità dell'istituto, anche la".Sulla soluzione di mercato, dopo il ritiro del fondo Blackrock , confida ilPer il titolare del dicastero, i commissari sono all'opera, anche se il tempo non è molto. "In ogni caso il lavoro fatto per Blackrock potrà essere utile per una nuova soluzione visto che ci sono le convenienze per un possibile acquirente".Il ruolo di Blackrock nel piano di salvataggio sarebbe dovuto scattare dopo la conversione in azioni dei 320 milioni di euro del bond sottoscritto dal Fondo interbancario tutela depositi, alimentato dalle altre banche italiane. In questo modo, il Fondo sarebbe diventato il primo azionista con una quota inferiore al 50% e dunque senza incidere nel controllo della banca. Confermata l'assemblea del Fondo del 14 maggio che dovrebbe dare via libera alla parte convertibile dei bond di Carige.Il mercato intanto si interroga su un possibilediche si faccia carico delle sorti di Carige.Nel frattempo, il Gruppofa sapere di essere eventualmente, purché questa poggi su basi "giuste e proporzionali". Lo ha affermato, nella conferenza stampa sui risultati del primo trimestre 2019 , rispondendo a una domanda su un possibile intervento nel salvataggio dell'istituto genovese. "Se ci sono necessità del sistema bancario - ha affermato -, su basi giuste e proporzionali".