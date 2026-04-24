MPS, indiscrezione FT: si valuta cessione quota Generali. L'istituto senese smentisce
(Teleborsa) - Secondo il Financial Times, che cita cinque fonti, l'Amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, starebbe valutando la cessione della partecipazione in Generali, valutata intorno ai 7,4 miliardi di euro, per finanziare l'acquisizione di Banco BPM e dar vita a un grande polo bancario nazionale. MPS, attraverso Mediobanca, detiene il 13,2% di Generali, essendone il primo azionista.
Tra le opzioni allo studio, secondo il FT, la vendita dell'intero pacchetto a investitori italiani di lungo periodo, con UniCredit e Intesa Sanpaolo tra i candidati, oppure la distribuzione della quota agli azionisti MPS come dividendo straordinario.
MPS ha però subito smentito: Rocca Salimbeni ha fatto sapere che non è allo studio alcuna ipotesi relativa alla vendita della quota in Generali e che la banca è interamente focalizzata sul processo di integrazione e fusione con Mediobanca. Lo stesso Lovaglio aveva pubblicamente definito la partecipazione nel Leone "nice to have" dopo la vittoria in assemblea della scorsa settimana.
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