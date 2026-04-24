MPS, indiscrezione FT: si valuta cessione quota Generali. L'istituto senese smentisce

(Teleborsa) - Secondo il Financial Times, che cita cinque fonti, l'Amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena , Luigi Lovaglio, starebbe valutando la cessione della partecipazione in Generali, valutata intorno ai 7,4 miliardi di euro, per finanziare l'acquisizione di Banco BPM e dar vita a un grande polo bancario nazionale. MPS, attraverso Mediobanca, detiene il 13,2% di Generali, essendone il primo azionista.



Tra le opzioni allo studio, secondo il FT, la vendita dell'intero pacchetto a investitori italiani di lungo periodo, con UniCredit e Intesa Sanpaolo tra i candidati, oppure la distribuzione della quota agli azionisti MPS come dividendo straordinario.



MPS ha però subito smentito: Rocca Salimbeni ha fatto sapere che non è allo studio alcuna ipotesi relativa alla vendita della quota in Generali e che la banca è interamente focalizzata sul processo di integrazione e fusione con Mediobanca. Lo stesso Lovaglio aveva pubblicamente definito la partecipazione nel Leone "nice to have" dopo la vittoria in assemblea della scorsa settimana.

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