Piazza Affari: risultato positivo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso creditizio , che lievita del 2,36%.



Il movimento di Intesa Sanpaolo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,923 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,851. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,995.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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