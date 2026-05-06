Piazza Affari: risultato positivo per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso creditizio, che lievita del 2,36%.
Il movimento di Intesa Sanpaolo, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,923 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,851. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,995.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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