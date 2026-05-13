Intesa Sanpaolo completa la prima tranche del buyback per i piani di incentivazione del Gruppo

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver completato, nelle giornate dell'11 e del 12 maggio 2026, la prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie destinato a sostenere i piani di incentivazione del gruppo. L'operazione riguarda principalmente il Sistema di Incentivazione 2025, il completamento dei Piani 2024, il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2026-2029 per i consulenti finanziari delle reti Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e, in misura residuale, eventuali accordi di uscita anticipata dal rapporto di lavoro.



Il programma prevede l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della banca ai dipendenti e ai manager che rientrano nei criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza sulle politiche di remunerazione, in particolare per i cosiddetti Risk Taker e per i percettori di bonus più elevati.



Nel corso dei due giorni di operatività, il gruppo bancario ha acquistato complessivamente 25.000.000 di azioni proprie ordinarie, pari allo 0,14% del capitale sociale, a un prezzo medio di 5,8071 euro per azione e per un controvalore totale di 145.177.392,38 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking nel rispetto dell’autorizzazione concessa dall’assemblea degli azionisti del 30 aprile 2026 e dei limiti di mercato previsti dalla normativa vigente.



Intanto, a Piazza Affari, si contrae la performance del colosso creditizio con i prezzi allineati a 5,713 euro, per una discesa dell'1,09%.









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