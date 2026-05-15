Piazza Affari: andamento negativo per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Retrocede il colosso creditizio, con un ribasso del 2,66%.
Lo scenario su base settimanale di Intesa Sanpaolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 5,73 Euro e supporto a 5,634. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 5,826.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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