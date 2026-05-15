Piazza Affari: andamento negativo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Retrocede il colosso creditizio , con un ribasso del 2,66%.



Lo scenario su base settimanale di Intesa Sanpaolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 5,73 Euro e supporto a 5,634. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 5,826.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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