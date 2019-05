ENEA, Giorgio Graditi è il nuovo presidente di MEDENER

(Teleborsa) - Giorgio Graditi dell’ENEA è stato eletto presidente di MEDENER per il biennio 2019-2020, con voto unanime dell’assemblea generale dell’associazione che riunisce le agenzie dei Paesi del Mediterraneo impegnate nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.Graditi, 50 anni,, responsabile del servizio ENEA “Unione europea e organismi internazionali”, al vertice dell’associazione nel biennio 2017-18., stimolare lo scambio di informazioni, esperienze e best practice, mettere in atto iniziative progettuali e di partenariato, nonché strategie di cooperazione transfrontaliera per accelerare il processo di transizione energetica e lo. È una delle tre piattaforme create nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo (UPM) per rafforzare la cooperazione energetica euro-mediterranea del mercato elettrico, del gas naturale e dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica.e favorire l’affermazione di un modello energetico ecosostenibile", ha commentato