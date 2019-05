Mediobanca, utile 9 mesi in calo ma supera attese

Mediobanca

(Teleborsa) -, con un contributo del 3° trimestre di 175,5 milioni; il calo del risultato dei nove mesi rispetto allo scorso anno (681,9 milioni) riflette esclusivamente l’assenza di plusvalenze su cessioni di azioni AFS (95,9 milioni a marzo 2018) già evidenziata nel primo semestre. Il risultato perlopiù attesoche indicavano utili per 615 milioni.I risultati del periodo vedono inoltre unche ha riguardato tutte le voci:a 1.047 milioni (+3%), grazie al solido andamento degli attivi e dei margini, in particolare nel credito al consumo;stabili a 462 milioni (+1,1%);a 151 milioni (+21%) grazie al progresso delle attività di capital market solutions verso la clientela;a 225 milioni (+10%).(-5% sequenziale a 607 milioni) a seguito di uno scenario contrastato: mercati in ripresa, ma prudenza delle banche centrali, livelli contenuti di attività corporate e persistente avversione al rischio delle famiglie.Il buon andamento dei ricavi ha consentito unaa 870 milioni (+7%).Gli indici di capitale, funding e liquidità si confermano elevati e sostenibili:in crescita di circa 40bps da dicembre anche per i benefici derivanti dalla validazione dei modelli AIRB sul portafoglio mutui di CheBanca!.