Mediobanca, nel primo trimestre utile operativo sale a 552 milioni di euro (+14%)

(Teleborsa) - Mediobanca ha chiuso i primi tre mesi al 31 marzo 2026 con un risultato operativo lordo a 552 milioni di euro (+14% sul trimestre precedente, +4% anno su anno) e un utile netto a 322,7 milioni, in lieve calo del 3,4% anno su anno esclusivamente per effetto della maggiore tassazione e di componenti non ricorrenti. Il ROTE si attesta al 13,5%. I ricavi crescono a 938,6 milioni (+5% trimestrale, +3% annuale), con i costi in significativa riduzione (-6,2% t/t) e il cost/income che scende al 41% (-5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente).



Il CIB torna in territorio positivo con ricavi a 220 milioni (+17% t/t), sostenuti dalla ripresa dell'Investment Banking in tutte le aree, con le commissioni CIB in crescita del 34% nel trimestre. Il Consumer Finance registra l'erogato trimestrale ai massimi storici a 2,6 miliardi (+10% a/a), favorito anche dalla maggiore distribuzione sulla rete MPS, con ricavi a 334 milioni (+5% a/a). Il segmento Assicurativo contribuisce per 138 milioni (+20% a/a), includendo la valorizzazione all'equity method di Assicurazioni Generali a 130 milioni (+27% a/a).



Il Wealth Management registra ricavi a 219 milioni (-8% a/a, -10% t/t), penalizzato dall'assenza di commissioni di performance nell'ultimo trimestre e dalle uscite di banker avvenute nel 2025 e inizio 2026. Le TFA si attestano a 113 miliardi (+4% a/a, -2% t/t), con deflussi netti per 1,1 miliardi e un effetto mercato negativo di 1,1 miliardi. Il segmento mostra segnali di progressiva stabilizzazione grazie ai piani di retention avviati, e registra i primi collocamenti di prodotti MB SGR sulla rete MPS per circa 225 milioni. Il CET1 si attesta al 15,7% (-75 bps t/t per la crescita dei volumi, le maggiori deduzioni su Generali e il pay-out al 100%).



L'AD Alessandro Melzi d'Eril ha dichiarato: "Mediobanca chiude il primo trimestre con un utile operativo di 552 milioni, in crescita del 14% t/t e del 4% a/a, una performance solida nonostante il contesto operativo e di mercato caratterizzato da elevata turbolenza ed incertezza. Questi risultati testimoniano la disciplina mantenuta in questa fase di transizione e rafforzano le fondamenta per proseguire il processo di integrazione con Banca MPS, su cui restiamo pienamente concentrati. Sono sempre più convinto che le competenze distintive delle nostre persone e una storia di 80 anni al servizio del sistema Paese contribuiranno a generare valore per tutti gli stakeholder."nel WM e nel CIB.

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