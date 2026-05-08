Fineco, Mediobanca e Morgan Stanley alzano il prezzo obiettivo

(Teleborsa) - Due banche d'affari hanno aumentato il target price su Fineco , banca fintech che fa parte del FTSE MIB. In particolare, Mediobanca ha alzato il prezzo obiettivo da 22,50 euro a 24 euro e mantenuta la raccomandazione "Neutral". Morgan Stanley ha incrementato il prezzo obiettivo da 26 euro a 26,50 euro e ribadito il rating "Overweight".



Oggi Fineco registra una flessione dello 0,51% rispetto alla vigilia e si attesta a 21,4 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 21,3 e successiva a quota 21,19. Resistenza a 21,51.

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