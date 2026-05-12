Piazza Affari: positiva la giornata per Mediobanca
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di piazzetta Cuccia, che avanza bene del 3,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della banca d'affari italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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