Piazza Affari: positiva la giornata per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' istituto di piazzetta Cuccia , che avanza bene del 3,18%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della banca d'affari italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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