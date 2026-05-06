Milano 15:05
49.444 +1,83%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 15:05
10.448 +2,24%
Francoforte 15:05
24.916 +2,11%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca
(Teleborsa) - Bene l'istituto di piazzetta Cuccia, con un rialzo del 2,24%.

Il movimento di Mediobanca, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico della banca d'affari italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,66 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,31. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```