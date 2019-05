Unicredit sostiene il concerto gratuito della Scala a Piazza Duomo

UniCredit

(Teleborsa) - Anche quest'annososterrà, in qualità di Main Partner, il più atteso appuntamento sinfonico gratuito d'inizio estate,Il grande Concerto nel cuore del capoluogo lombardo, che la Filarmonica della Scala realizza col sostegno del secondo istituto bancario in Italia dal 2013, è diventato un avvenimento internazionale, al pari dei grandi concerti che si tengono nelle maggiori capitali europee. In tutte le edizioni ha saputo stupire ed entusiasmare in una magnifica esperienza musicale migliaia di persone, milanesi e turisti in visita alla città.Atteso per il, nell'evento di quest'anno sarà ila dirigere l'Orchestra con un programma di grande richiamo. Si susseguiranno durante la serata la Sinfonia "dal Nuovo Mondo" di Dvorák, la Suite del balletto da La Strada ed estratti da Provad'Orchestra, omaggio felliniano a Nino Rota nel quarantesimo della scomparsa., Presidente UniCredit e Filarmonica della Scala ha dichiarato:"gratuito e aperto a tutti, esprime appieno i valori che uniscono l'Orchestra e UniCredit, avvicinare la musica a un pubblico sempre più ampio attraverso iniziative di grande qualità e sostenere così le nostre comunità. Sono, che generano un impatto positivo sulla società".