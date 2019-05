Italia in coda all'Ue. Giansanti (Confagricoltura): "Necessaria politica lungimirante e coerente"

(Teleborsa) - E' di questa settimana lo, che ha abbattuto le, indicando una crescita molto prossima allo zero per quest'anno (0,1%) e dello 0,7% il prossimo. Seconda peggiore solo la Germania con un incremento dello 0,5% a causa di una frenata dell'export legata alla crisi del commercio mondiale, alimentata dalla lunga disputa fra USA e Cina.Previsioni che hanno spento gli entusiasmi alimentati dagli ultimi dati del, pubblicati di recente dall'Istat, che hanno sancito l'uscita dell'Italia dalla recessione con un +0,2%. Una magra consolazione per una crescita prossima allo zero, che resta persistentemente al di sotto della media europea, in un contesto in cui l'economia mondiale sconta già modesti tassi di espansione in un crescendo di tensioni geopolitiche e di escalation del protezionismo.Di quiatte a riattivare glied incentivare l', soprattutto in ambito giovanile e nelle aree più critiche quali il Mezzogiorno. Sono in corso proprio in questi giorni le audizioni alla Camera ed al Senato sul Dl Crescita e lo Sblocca-cantieri, i due strumenti che il governo ha approntato per portar fuori dal guado l'Italia. Decreti che, pur contenendo alcune misure utili alle imprese (super ammortamento e mini Ires) mostrano di avere ancora una portata "limitata".Fra i temi cruciali il, non solo rappresentativa del Made in Italy nel mondo, ma anche attore chiave di una crescita sostenibile, dal punto di vista dell'occupazione ed, anche, sotto il profilo della politica energetica. In una intervista rilascia a Teleborsa, il, ha parlato di temi di grande attualità e della necessità di una programmazione economica "lungimirante"."I dati di Bruxelles pongono l’Italia all'ultimo posto in Europa per crescita. E' urgente unnella programmazione politica con un piano di sviluppo che ponga", ha affermato."Occorrono strumenti capaci di favorire le imprese nella, ma bisogna anche spingere infinalizzati a una strategia di sviluppo chiaro, coerente e lungimirante. E il settore primario ha e, sempre più, dovrà avere un ruolo di primo piano in questo percorso"."Innanzi tutto bisogna favorireche è uno dei problemi più citati dagli imprenditori quando si parla di sviluppo e competitività. Il rischio - ha sottolineato Giansanti - è quello diper la mancata possibilità di aggiornarsi in un mercato in cui cresce sempre più il peso delle tecnologie die del"."Bisogna però essere consapevoli che iche frenano il sistema produttivo si trovano fuori dalle imprese. Riguardano: laper arrivare con facilità sui mercati di tutto il mondo; la diffusione delle, a partire dal digitale; iche vanno allineati sui livelli di quelli dei nostri principali concorrenti; unaa livello centrale e in tutte le Regioni. Se non si superano iè difficile ipotizzare investimenti"."Vanno previsteper accompagnare le imprese nel, che è salutare perché contribuirà alla sostenibilità economica e alla vitalità delle imprese, permettendo all'agricoltura italiana di trasformarsi, come impongono i nostri tempi ed il mercato", ha affermato il Presidente di Confagricoltura."Ed a proposito di accesso al credito - ha aggiunto - guardiamo con interesse all'iniziativa dellae della(BEI) di undi euro da destinare specificamente ai giovani agricoltori. Si tenga presente che, ad oggi, nell'Unione europea, isonodelle altre aziende agricole; un diniego che attiene più alleche alla validità dei progetti. Speriamo che ora, con il supporto di Bruxelles, si possa dare concreto impulso al turnover in agricoltura"."Siamo moltoper la previsione per legge di un salario minimo - ha ammesso Giansanti - che finirebbe per far crescere ulteriormente ile mettere fuori gioco lain agricoltura, che invece è importanteperché fissa la retribuzione, ma anche importanti strumenti di welfare aziendale. Con il salario minimo per legge c’è poi il rischio di appiattire le figure professionali, facendo crescere le retribuzioni delle meno qualificate e avvicinandole a quelle superiori"."L’agricoltura ènel sistema Paese. Fornisce il cibo e le materie prime e fa da traino al Made in Italy in tutto il mondo con i propri prodotti apprezzati e… pure copiati. Ma non solo. L’agricoltura è sicurezza alimentare, tutela ambientale, salvaguardia e fruizione del territorio, energia rinnovabile, impegno nel sociale", ha affermato il Presidente."Solo, che guarda lontano (export) e che, a cui si offrono più opportunità che vincoli, sarà in grado di assicurare la crescita del settore e di tutto il Paese"."Con la crisi del sistema multilaterale ha fattoad intraprendere la strada deglibasati sugli standard europei in materia di sicurezza alimentare, tutela del lavoro e protezione delle risorse naturali. Tra l’altro sono l'unico strumento a disposizione per affermare, progressivamente, il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche"."Con i negoziati si aprono i mercati, con lesi chiudono, per questo guardiamo con. E siamo fortemente impensieriti - ha aggiunto - per un’altrache riguarda direttamente l’Unione europea: entro ilil presidente Trump dovrà decidere sull'applicazione diimportate dalla UE; ciò inevitabilmente avrà come conseguenza il varo di misure europee di ritorsione, conche potrebbe portare pure ad una pesante riduzione delle nostre esportazioni agroalimentari. Ci auguriamo che tutti facciano un passo indietro. Il made in Italy ha bisogno di mercati aperti per continuare a crescere e ad affermarsi a livello mondiale".