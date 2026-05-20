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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in marzo

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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in marzo
Italia, Produzione costruzioni in marzo su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente -0,1%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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