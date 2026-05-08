Meloni: colloquio con Rubio costruttivo, Italia difende i propri interessi nazionali come fanno gli Usa





(Teleborsa) - La presidente del Consiglioha definito "molto ampio, molto costruttivo e sicuramente franco" l'incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando a margine di un evento dialla. Rubio ha confermato su X parlando di "ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica USA-Italia"."Abbiamo trattato tanto il tema dei, quanto le grandi: crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, quindi Stretto di Hormuz. Abbiamo parlato di alcuni dossier che sono particolarmente importanti per l'Italia, perché l'Italia storicamente gioca un ruolo, penso alla Libia, al Libano", ha spiegato Meloni. La presidente del Consiglio ha aggiunto che il colloquio ha toccato anche "l'Ucraina, la Cina e la".Sul piano della cornice politica del rapporto bilaterale, Meloni ha tenuto a sottolineare la simmetria tra i due paesi: "Entrambi comprendiamo quanto sia importante il, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri. L'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fanno gli Stati Uniti, ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo".