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Prezzi consumo Italia (YoY) in aprile

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Prezzi consumo Italia (YoY) in aprile
Italia, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +2,7%, in aumento rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +2,8%).
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