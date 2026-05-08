Meloni a Confagricoltura: Italia prima economia agricola d'Europa. Export a 73 miliardi, record assoluto

(Teleborsa) - "L'Italia è sempre di più una superpotenza agroalimentare. Siamo diventati la prima economia agricola d'Europa per valore aggiunto. L'anno scorso l'export tricolore ha raggiunto un nuovo record assoluto, quasi 73 miliardi di euro, un successo straordinario per il Made in Italy, dove le nostre DOP e IGP hanno superato la soglia storica dei 12 miliardi di euro con una crescita annuale del 12,7%". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'evento di Confagricoltura alla Triennale di Milano.



La premier ha ricordato le risorse stanziate – "oltre 15 miliardi di euro in appena tre anni, una cifra che nessun altro governo nella storia repubblicana aveva stanziato" – e il progetto Generazione Terra per l'acquisto di terreni da parte dei giovani con mutui a 30 anni finanziati fino al 100%.



Meloni ha aperto il suo intervento con un richiamo culturale ed etimologico: "Agricoltura e cultura sono intimamente connesse, come del resto dimostra l'etimologia stessa della parola cultura, che viene dal latino colere, coltivare. Ogni buon agricoltore ha cura del proprio territorio, considera quello che ha ricevuto in eredità come qualcosa di sacro che deve trasmettere integro e sano a chi verrà dopo di lui". Meloni ha respinto con forza la narrativa che oppone agricoltura e tutela ambientale: "Rifiuto il racconto surreale di agricoltori come nemici della natura. I nostri agricoltori sono i primi alleati della natura".



Sul fronte europeo, Meloni ha rivendicato il negoziato sulla futura Politica Agricola Comune: "Essere riusciti ad ottenere che nella futura PAC fossero previsti 10 miliardi di euro in più rispetto alla proposta iniziale della Commissione rappresenta un risultato che dimostra quanta importanza riconosciamo al settore". Ha citato anche la sospensione dei dazi sui fertilizzanti di importazione e ha aperto al digestato di origine animale come "alternativa concreta, immediata e sostenibile".



Sulla crisi in Medio Oriente, che pesa sui costi dei fertilizzanti e dell'energia, ha dichiarato: "L'Italia sta lavorando incessantemente per favorire una de-escalation nella regione e per contenere il peso delle conseguenze economiche della crisi sulle nostre famiglie e sulle nostre imprese."



Meloni ha concluso con un appello alla sovranità alimentare come priorità geopolitica: "Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare. Nel mondo di caos nel quale viviamo oggi, se non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro, e non ce lo possiamo permettere".

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