Ricercatori ENEA a TLB: come ricavare bioplastica dalle acque reflue della filiera casearia

(Teleborsa) - Lo studio dei. Teleborsa ne ha parlato in un "incontro a tre" con, Responsabile della Divisione "Biotecnologie e Agroindustria" dell’, e con, Ricercatore del Centro Ricerche ENEA di Brindisi.– ha così esordito Iannetta introducendo l’argomento - e perciò siamo inseriti all'interno di un Dipartimento che, quindiA tal fine dobbiamoche entrano in gioco nel processo di produzione".Se abbiamo quello che oggi viene considerato uno scarto - ha proseguito il Responsabile biotecnologie ENEA - che tra l’altro rappresenta un problema per i produttori, questo. Ci poniamo in termini di ricerca e sviluppo l’obiettivo di mettere in piedi tecnologie, soluzioni, approcci metodologici in grado di rendere uno scarto un valore aggiunto per l’impresa, evitandogli ovviamente un problema che è quello dello smaltimento. In tutto questo noi. Noi, per esempio come nel, ovviamente favorendo in questo percorso anche l’integrazione con il mondo delle imprese”."Legandomi al discorso della valorizzazione delle filiere, noi con ilsiamo intervenuti sulla– ci ha spiegato Valerio Miceli, Ricercatore del Centro ENEA di Brindisi - partendo così già da un’esperienza dove attraverso dei processi e degli impianti che utilizziamo con tecnologie brevettate,. Parliamo di un refluo proveniente da una filiera che è abbastanza impattante dal punto di vista ambientale perché rientra in Tabella A e che quindie pertanto necessita di requisiti particolari per lo smaltimento e di conseguenza con costi che gravano sulle aziende"."Intervenendo sulla filiera - ha aggiunto Miceli -. Giusto per fornire qualche dato,. Partendo da questo, in una vecchia esperienza avevamo utilizzato queste molecole per produrre energia. Questa volta, invece, ci siamo dedicati sulle bioplastiche., che ne fa ad esempio formaggi arricchiti. Recuperandole, il caseificio ne trae così, uno zucchero presente ancora in questo refluo. Lo andiamo a separare e a concentrare. Una volta fatto questo, ilconcentrato segue la via della fermentazione e da lì, riusciamo ad ottenere le bioplastiche . In conclusione, partiamo da unche deve essere scartato per poi andare ad ottenere attraverso questa valorizzazione unche diventa materia prima secondaMassimo Iannetta ha voluto sottolineare che tutto questo avviene all'interno del Centro ENEA di Brindisi, nel, che utilizza tutta un’altra serie di "competenze sui materiali che permette di integrare anche la matrice, che in questo caso è un derivato della filiera lattiero-casearia, con altre matrici e questo anche per favorire l’utilizzo di questi prodotti per altri scopi. Il tutto si ispira a dei concetti fondamentali - come tiene a sottolineare il Ricercatore -in particolare, visto che trattiamo di matrici biologiche”."Noi questa tecnologia,”, ci ha spiegato Miceli, mentre Iannetta a tal proposito ci ha parlato dellaha ricordato il Responsabile della Divisione "Biotecnologie e Agroindustria" di ENEA - tanto è vero chee abbiamo collaborato con tantissime imprese., sempre nella filiera lattiero-casearia.(frazione di Vernago, in provincia di Milano). Quindi sulla base di questa collaborazione poi si arriva anche dalla scala banco di laboratorio all'impianto industriale"."Tra l’altro - ha concluso Massimo Iannetta - noi abbiamo nel Centro Ricerche Trisaia, in Basilicata, un impianto che si chiamache ha proprio questa caratteristica, cioè quella di avere in una Hall Tecnologica tutta una serie di facility legate ai processi agroindustriali che sono di scala pre-industriale.che ci consentono di valutare l’efficacia di tutte le innovazioni di processo che vengono realizzate da scala banco a una scala più vicina possibile a quella industriale".