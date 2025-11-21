A2A alla guida del progetto F.O.S.F.O.R.O., finanziato da Regione Lombardia

(Teleborsa) - Valorizzare icome, attraverso soluzioni innovative per il, promovendo l’economia circolare. È questo l’obiettivo del: Ottimizzazione del Recupero di Ortofosfati e altri nutrienti, coordinato dae approvato dallaIl progetto prevede undestinato alle iniziative di ricerca e innovazione. All’iniziativa di partenariato prendono parte anche MM, Arcadia Consulting, Isinnova, SEAM Engineering, VOMM Impianti e Processi e Università degli Studi di Brescia, con il patrocinio del Cluster LE2C – Lombardy Energy Cleantech Cluster.Il progetto consiste nellosia nella fase di depurazione delle acque reflue sia nella combustione dei fanghi prodotti, includendo la produzione e valorizzazione di nuove risorse. Questi interventi permettono una, riducendone l’impatto ambientale coerentemente con gli obiettivi del Green Deal europeo e dei piani nazionali e regionali per la gestione dei rifiuti.Nata in continuità con il precedente "FANGHI - Forme AvaNzate di Gestione dei fanghi di depurazione in un Hub Innovativo lombardo",, riconosciuta da Regione Lombardia come ecosistema strategico per lo sviluppo industriale sostenibile.Verranno previste anchecon l’obiettivo di dare vita a nuove filiere industriali sostenibili e ridurre la dipendenza da materie prime critiche. Le conoscenze acquisite saranno condivise con il mondo scientifico e con gli stakeholder istituzionali, per promuovere la diffusione di pratiche sostenibili e valutare la fattibilità economica e ambientale delle soluzioni adottate.In linea con l’approccio delverranno avviate anche, con l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura dell’innovazione e della sostenibilità.