Sicilia, premiati i Cinque stelle ai ballottaggi. Fallisce la Lega

(Teleborsa) - "Festeggiamo insieme questa grandissima vittoria dei cittadini liberi che si sono liberati di un sistema politico che ha oppresso le città, le Regioni e l'Intero Paese. Come al solito, quando ci danno per morti porta bene perché il Movimento è vivo e vegeto e continua a combattere un sistema che è quello dei vari Micciché che ci sono in tutta Italia, non solo in Sicilia". Ha commentato, così,Una vittoria, quella del M5S nelche sancisce laI pentastellati hanno vinto aunico capoluogo di provincia al voto, e ain provincia di Trapani., mentre"È una grandissima vittoria. Faremo un grande lavoro insieme perché Roberto lo sosterremo dal governo centrale, dall'Assemblea regionale e, insieme a tutti gli altri sindaci, gli daremo la possibilità di rilanciare quel territorio, quella città. Credo che avremo delle grandissime sorprese anche alle Europee" ha affermato Di Maio commentando la vittoria di Caltanissetta dove si recherà questo pomeriggio per festeggiare.battendo con il 52,41% Giorgio Randazzo, appoggiato da varie liste tra cui la Lega. Il Carroccio perde anche laappoggiato dadove il candidato leghista era stato eletto già al primo turno due settimane fa.sostenuto dache ha battuto Pietro Capizzi del centrosinistra.Dai dati emerge, tuttavia, un