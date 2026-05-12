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Piazza Affari: De' Longhi, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: De' Longhi, quotazioni alle stelle
Effervescente la big degli elettrodomestici, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%.
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