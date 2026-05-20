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Francoforte: Renk, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Renk, quotazioni alle stelle
Grande giornata per Renk, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,10%.
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