TraWell, CdA proporrà raggruppamento azionario per double listing al Nasdaq

TraWell

(Teleborsa) - Il Cda di, società leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti l’approvazione di una operazione di raggruppamento azionario avente ad oggetto le azioni costituenti l'intero capitale sociale e con conseguente modifica dello Statuto Sociale in vigore e ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere alla convocazione dell’assemblea., anche in vista del double listing presso il mercato statunitense Nasdaq, da realizzare attraverso l’adesione ai programmi “American Depositary Receipt – Sponsored Level I” (ADRs) e “Nasdaq International Designation”, attualmente in fase di definizione.L’operazione prevede che il raggruppamento delle azioni, in caso di approvazione da parte dell’assemblea, avvenga nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni 25 (venticinque) azioni esistenti.