Technogym, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,26 euro. Eletto nuovo CdA

Technogym

(Teleborsa) - L'ordinaria e straordinaria degli azionisti di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha approvato ile deliberato la distribuzione di unper ciascuna azione ordinaria in circolazione e avente diritto al pagamento alla record date, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a 51.755.806,70 euro. Il dividendo relativo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 22 maggio 2024, con record date il 21 maggio 2024, previo stacco, in data 20 maggio 2024, della cedola n. 7.I soci hanno nominato, con il meccanismo del voto di lista, il n, determinandone in 10 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in 3 esercizi. Il nuovo CdA risulta composto dai seguenti membri: Nerio Alessandri, Pierluigi Alessandri, Erica Alessandri, Carlo Capelli, Maurizio Cereda, Chiara Dorigotti, Vincenzo Giannelli, Maria Cecilia La Manna e Melissa Ferretti Peretti, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza TGH S.r.l., titolare di una partecipazione rappresentativa del 33,78% del capitale, e Francesco Umile Chiappetta tratto dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa del 4,95% del capitale.Tra le altre delibere, è stata rinnova l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di