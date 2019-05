Snam, Alverà: "Risultati in linea con Piano. Focus su sostenibilità e digitale"

Snam

(Teleborsa) - Snam ha chiuso il primo trimestre con risultati in crescita . Numeri che sono stati definiti "molto positivi" dall'Ad del gruppo Marco Alverà, il quale spiega che questi risultati "danno continuità al percorso di crescita intrapreso dain linea con gli obiettivi del piano industriale al 2022"."I nostri investimenti in Italia - ha sottolineato il manager - sono in crescita di oltre il 6% rispetto al primo trimestre 2018: stiamo rendendo la nostra rete sempre più moderna e sostenibile e, con il progetto Snamtec, sviluppiamo i nuovi business e puntiamo sulla trasformazione digitale"."Nel primo trimestre abbiamo posto le basi per un altro anno di creazione di valore per tutti i nostri stakeholder e per rafforzare ulteriormente il ruolo di Snam come protagonista della transizione energetica e come azienda sempre più attenta allo sviluppo dei territori e del sistema Paese".