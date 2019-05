Banche, Visco: "In Italia progressi significativi ma servono riforme"

(Teleborsa) - Pensare che la politica monetaria rimanga inerme difronte al rischio di recessione o deflazione causato da prospettive economiche incerte dell'area euro "sarebbe un errore". È quanto ha affermato, oggi,, nel suo intervento all'"Le banche centrali – ha aggiunto Visco – possono contare su un'ampia gamma di strumenti a supporto dell'attività economica e, se necessario, l'Eurosistema è pronto a utilizzarli tutti per adempiere al suo mandato. MaMentre lefornirebbero un aiuto essenziale aumentando le dinamiche della produttività".nella seconda metà dell'anno scorso. Sebbene ci siano segni che lain molti paesi l'attività economica rimane debole" ha affermato Visco. Secondo il Governatore della Banca d'ItaliaInoltre – ha aggiunto – "le tensioni commerciali, per lo più alimentate dalla nuova strategia protezionistica perseguita dagli Stati Uniti, e i loro effetti sulla fiducia, in particolare delle imprese private, contribuiscono in modo significativo a questo scarso andamento dell'economia mondiale".nel percorso di superamento delle difficoltà create dalla crisi finanziaria eTra i punti sottolineati dal Governatore vi sono ile ilElementi positivi anche se, ha sottolineato Visco, "il(pil che passa in negativo dopo uno o due trimestri in positivo, ndr) continua a pesare su alcuni intermediari" econ principali organismi internazionali che prevedono "un ulteriore rallentamento quest'anno". Per tornare sulla strada "di una crescita sostenibile, l'Italia – secondo Visco – deve affrontare i suoi. "Ulteriori progressi – ha aggiunto – dipenderanno non solo dagli sforzi continui delle banche per migliorare i loro bilanci e le strategie di prestito ma, soprattutto, dalla loro capacità di affrontare le sfide poste dalla rivoluzione digitale, adottare strategie basate su maggiori investimenti in nuove tecnologie, ridurre i costi operativi e ristrutturare la propria rete di distribuzione".portandole avanti con rinnovato vigore. Altrimenti, come dice la canzone the long and winding road (la strada lunga e tortuosa ndr) non finirà mai" ha concluso Visco.