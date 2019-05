Forex, sterlina soffre ennesima impasse Brexit

(Teleborsa) - Sul mercato Forex, soffre la sterlina dopo che si sono chiusi senza un accordo le trattative tra Tory e Labour per uscire dall'impasse della Brexit . Ad annunciare il mancato compromesso lo stesso Jeremy Corbyn tramite una lettera inviata alla premier Theresa May nella quale afferma di aver messo fine ai colloqui., afferma il leader dell'opposizione, aggiungendo: "si è arrivati fin dove si poteva".Sembrano ormai contati i giorni per la Premier britannica che s'è impegnata a indicare una data per le sue dimissioni da leader Tory e da premier dopo la settimana del 3 giugno, periodo in cui intende sottoporre a Westminster il voto "in seconda lettura" sulla legge per l'attuazione dell'uscita dall'Unione Europea.La divisa britannica ha registrato un immediato contraccolpo negativo rispetto al dollaro calando dello 0,30%, ai minimi da gennaio.