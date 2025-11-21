Milano 10:19
42.740 -0,41%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:19
9.488 -0,42%
Francoforte 10:19
23.142 -0,59%

Il DAX ha iniziato gli scambi a 22.963,17 punti

Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,36%)
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dell'1,36%, a quota 22.963,17 in apertura.
