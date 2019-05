Garofalo Health Care scivola in Borsa dopo dimissioni consiglieri

Garofalo Health Care

Garofalo Health Care

FTSE Italia All-Share

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra uno scostamento negativo del 2,2% in Borsa dopo aver annunciato ieri sera leLa società, con una nota diffusa nella tarda serata di ieri, 16 maggio 2019, ha annunciato le dimissioni consiglieri di amministrazione indipendenti, nominati lo scorso anno, prima del debutto in Borsa avvenuto lo scorso novembre, ed a far data dalla quella data (9 novembre 2018).Tornando alla performance borsistica del titolo, lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,11 Euro. Rischio di discesa fino a 3,865 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,355.