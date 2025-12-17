GHC, Standard Ethics conferma rating ESG di breve periodo e medio/lungo termine a livello Investment Grade

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, agenzia indipendente di rating extra-finanziari di sostenibilità, mercoledì ha confermato per(“GHC”) il, rispettivamente, “” (“Strong”) e “” (“Very Strong”).In particolare, Standard Ethics evidenzia gli interventi sul piano dell’efficientamento energetico e dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili, in ambito, così come gli interventi per la qualità della cura e i progressi in area digitalizzazione, in ambito Social.Inoltre, nel suo report, Standard Ethics sottolinea come “, con significativo ampliamento dimensionale, hanno caratterizzato il recente sviluppo del Gruppo estendendo il perimetro sottoposto alle politiche di sostenibilità supportate da un adeguato sistema di indirizzo, di controllo e di ESG Risk Management".Quanto all’ambito della, il report sottolinea come la governance del Gruppo GHC “persegue il costante allineamento alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e UE e mostra anche un solido sistema di tutela degli azionisti di minoranza, mentre il sistema di rendicontazione extra-finanziaria appare rafforzato da apposite procedure interne e in linea con le buone pratiche del settore”.