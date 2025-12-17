Milano 12:10
GHC, Standard Ethics conferma rating ESG di breve periodo e medio/lungo termine a livello Investment Grade

(Teleborsa) - Standard Ethics, agenzia indipendente di rating extra-finanziari di sostenibilità, mercoledì ha confermato per Garofalo Health Care (“GHC”) il rating ESG di breve e medio/lungo periodo al livello Investment Grade, rispettivamente, “EE” (“Strong”) e “EE+” (“Very Strong”).

In particolare, Standard Ethics evidenzia gli interventi sul piano dell’efficientamento energetico e dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili, in ambito Environment, così come gli interventi per la qualità della cura e i progressi in area digitalizzazione, in ambito Social.

Inoltre, nel suo report, Standard Ethics sottolinea come “nuove acquisizioni, con significativo ampliamento dimensionale, hanno caratterizzato il recente sviluppo del Gruppo estendendo il perimetro sottoposto alle politiche di sostenibilità supportate da un adeguato sistema di indirizzo, di controllo e di ESG Risk Management".

Quanto all’ambito della Governance, il report sottolinea come la governance del Gruppo GHC “persegue il costante allineamento alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e UE e mostra anche un solido sistema di tutela degli azionisti di minoranza, mentre il sistema di rendicontazione extra-finanziaria appare rafforzato da apposite procedure interne e in linea con le buone pratiche del settore”.
