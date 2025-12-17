GHC, Standard Ethics conferma rating ESG di breve periodo e medio/lungo termine a livello Investment Grade

(Teleborsa) - Standard Ethics
, agenzia indipendente di rating extra-finanziari di sostenibilità, mercoledì ha confermato per Garofalo Health Care
(“GHC”) il rating ESG di breve e medio/lungo periodo al livello Investment Grade
, rispettivamente, “EE
” (“Strong”) e “EE+
” (“Very Strong”).
In particolare, Standard Ethics evidenzia gli interventi sul piano dell’efficientamento energetico e dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili, in ambito Environment
, così come gli interventi per la qualità della cura e i progressi in area digitalizzazione, in ambito Social.
Inoltre, nel suo report, Standard Ethics sottolinea come “nuove acquisizioni
, con significativo ampliamento dimensionale, hanno caratterizzato il recente sviluppo del Gruppo estendendo il perimetro sottoposto alle politiche di sostenibilità supportate da un adeguato sistema di indirizzo, di controllo e di ESG Risk Management".
Quanto all’ambito della Governance
, il report sottolinea come la governance del Gruppo GHC “persegue il costante allineamento alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e UE e mostra anche un solido sistema di tutela degli azionisti di minoranza, mentre il sistema di rendicontazione extra-finanziaria appare rafforzato da apposite procedure interne e in linea con le buone pratiche del settore”.