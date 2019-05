Trieste, 24-26 maggio Roberto Abbiati per celebrare i 300 anni del Porto

(Teleborsa) -spettacolo liberamente tratto dal celebre romanzo di Herman Melville, interpretato dallo stesso. Un’esperienza teatrale concentrata, delicata e sorprendente, quella proposta dal Teatro degli Incamminati, che- spiega l’attore e regista Roberto Abbiati - e oggi come allora, dai porti prendono il via grandi imprese commerciali e avventure epiche, proprio come quelle che portarono Ismaele ad affrontare gli oceani.Con la forza evocativa della parola, Abbiati coinvolgerà il pubblico - seduto all’interno di una speciale installazione che ricorda la stiva di una baleniera - in un viaggio emozionale tra suoni e piccoli oggetti, capaci però di richiamare alla mente grandi elementi e riflessi dell’animo umano., un’esperienza che si mostrerà tutto intorno allo spettatore attraverso suoni, luci e suggestioni d’altri tempi.da parte dell’Imperatore Carlo VI nel 1719. La performance teatrale, così come i numerosi altri appuntamenti del programma celebrativo del 300° anniversario del Porto Franco, sono descritti nel sito web dedicato https://portoftrieste300.com