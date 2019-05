Federcasse, le BCC unica realtà bancaria in 585 comuni italiani

(Teleborsa) -con meno di 5 mila abitanti nei quali le, attraverso 642 sportelli, sono oggi. Il dato emerge da una indagine direlativa alla distribuzione territoriale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali. In particolare, oggi. Nel complesso, le BCC sonoed in 101 Province.Il dato delladelle BCC - e della loro presenza laddove non si ritiene conveniente aprire o tenere in vita uno sportello bancario - confermadelle banche cooperative e mutualistiche, espressione attraverso i soci (oggi circa 1 milione e 300 mila) delle comunità di riferimento, a. Contrastando il, soprattutto nelle aree interne del Paese. Contribuendo alla loro sopravvivenza e alla coesione sociale; rendendoli attrattivi, aiutando ae creando; sostenendo le famiglie e le imprese locali.Questa specificità riconosciuta ha trovato anche un concreto riferimento nell'art. 122 delnazionale di lavoro del Credito Cooperativo sottoscritto tra Federcasse e le organizzazioni sindacali lo scorso gennaio. L'articolo, difatti, prevede une adattabile alle necessità delle aree territoriali montane o rurali di riferimento che si trovino distanti dai principali centri di offerta di servizi, in unadello stesso territorio.Federcasse ricorda inoltre che l'attitudine delle BCC asi evidenzia anche attraverso il cosiddetto. Per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel territorio, le BCC ne impiegano in media 92. Di questi, almeno il 95% (ovvero 87 euro) diventache ha sede e che opera in quello stesso territorio.Il tema del contrasto allo spopolamento delle zone interne e montane era stato anche ripreso dalnel corso del suo intervento alla Assemblea del centenario della Confederazione Cooperative Italiane, lo scorso 14 maggio. In quella occasione il Capo dello Stato aveva ribadito l'efficacia della cooperazione nel garantire la "sopravvivenza" di tanti borghi appenninici o alpini., disse il Presidente.