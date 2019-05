Olanda al voto per le europee: populisti non sfondano, primo Labour

(Teleborsa) - Smentendo le previsioni della vigilia i, primo Paese europeo assieme al Regno Unito ad andare al voto per eleggere i rappresentanti all'Europarlamento.Il partito laburistasi attesta al primo posto e, superando sia il partito, che fa capo al Premier Mark Rutte, sia il partito populista di destra, entrambi con. Icontano, mentre crolla ilche ne conquistacontro il 37,3% delle elezioni del 2014., ma secondo la normativa inglese. Delle consultazioni si ha alcuna indicazione, tranne il verificarsi di una, molti dei quali non sono stati iscritti nelle liste elettorali.Elezioni europee non particolarmente sentite in Gran Bretagna, che per la verità non avrebbe dovuto partecipare, visto che la data originaria per l'uscita dalla UE era fissata per il 29 marzo 2019 ed è stata più volte prorogata. Il Paese è letteralmente nela causa della, più volte fallita, e delle, che sembrerebbe sul punto dida leader dei conservatori e dalla carica di capo del governo.Si chiude così la, iniziate ieri con le consultazioni nei Paesi Bassi ed in Regno Unito. Un primo test per valutare l'esito delle votazioni che chiameranno alle urneper eleggere i 751 membri del nuovo Parlamento di Strasburgo.