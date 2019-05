Scuola, Bongiorno: ok contratto presidi, incremento medio 160 euro al mese

(Teleborsa) - Il Ministro per la Pubblica amministrazione,, ha dato ilalla definizione del, che interessa circae permetterà il quasi totaledei dirigenti scolastici a quella percepita dalle altre categorie di dirigenti pubblici.Il contratto - informa una nota del ministero - potrà quindi essere ratificato dal Consiglio dei ministri e, dopo i controlli della Corte dei Conti, sottoscritto in via definitiva.Con risorse aggiuntive, la retribuzione di posizione fissa della dirigenza scolastica è stata. Persi prevede un: una quota è collegata al raggiungimento degli obiettivi ed è prevista una differenziazione dellatra i vari dirigenti.È il primo contratto della dirigenza dopo un lungo periodo di sospensione (perdurava dal 2009) dei rinnovi contrattuali;e gli oltreegli Enti di Ricerca, delle Università e delle Accademie e dei Conservatori.Definisce un nuovo e più funzionale sistema di relazioni sindacali, introduce misure acon gravi patologie e tutele per le donne vittime di violenza, nonchéi in favore di dirigenti che debbano assistere figli minori. Inoltre, definisce misure più rigorose nel codice di disciplina per contrastare e sanzionare fino al, nonché misure che ridefiniscono ilin modo più selettivo e meritocratico rispetto al passato.