SAES Getters, risultati provvisori dell’OPA volontaria parziale

SAES Getters

(Teleborsa) -S.p.A. comunica che si è concluso il Periodo di Adesione ( iniziato il 6 maggio 2019 ) all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria parziale ( OPA ), promossa da SAES Getters ed avente ad oggetto massime n. 3.900.000 Azioni.Sulla base dei risultati provvisori dell'OPA,, al 44,135% delle Azioni e al 29,366% del capitale sociale di SAES Getters, per un controvalore complessivo, prima dell’applicazione del Coefficiente di Riparto, di Euro 148.931.049,00.Si ricorda che, secondo quanto indicato anche nel Documento di Offerta, essendo il numero di Azioni portate in adesione all’OPA superiore al numero massimo di Azioni oggetto dell’OPA (come sopra indicato), alle Azioni portate in adesione verrà applicato il riparto secondo il metodo del “pro-rata” descritto nel Documento d’Offerta.Il Coefficiente di Riparto applicabile sulla base dei risultati provvisori dell’OPA è pari a 60,229%.L’avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell’Offerta o l’eventuale decisione di rinunciare alle stesse, i risultati definitivi dell’OPA e il Coefficiente di Riparto applicato saranno resi noti nel comunicato che sarà diffuso a cura di SAES GettersSi ricorda che, in caso di efficacia dell’OPA, il corrispettivo dovuto ai titolari di Azioni portate in adesione all’OPA e acquistate da SAES Getters,(ex dividendo 2018), verrà pagato in data 31 maggio 2019, per un Esborso Massimo pari ad Euro 89.700.000,00, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore della Società.In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da parte della Società della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell’OPA stessa, le Azioni portate in adesione all’OPA saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'OPA.Positivo a Piazza Affari il titolo dell'azienda che produce componenti e sistemi realizzati con materiali avanzati brevettati dalla stessa società e utilizzati in applicazioni industriali e medicali: +1,62% a 22 euro.