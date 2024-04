Saes Getters, addio alla Borsa: arriva l'OPA di SGG Holding

Saes Getters

Mediobanca

(Teleborsa) -si prepara a lasciare la Borsa.del gruppo con il 30,1% delle quote, ha lanciato un' OPA sulla società a 26,3 euro per azione per ritirarla dalla quotazione in Borsa.L'volontaria è finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni Saes Getters in circolazione, tolte quelle rappresentative del 30,1% del capitale già in mano a SGG Holding e, pari quindi al 69,9% circa del capitale, pari a complessive n. 11.731.762 azioni.La holding "dopo le operazioni straordinarie di Saes intervenute nel 2023 e il significativo ridimensionamento del business e in vista di un passaggio generazionale, ritiene che sia opportuna una riorganizzazione industriale dell'azienda, attività più agevolmente perseguibile nello status di società non quotata, anche in considerazione dei tempi e dei possibili rischi e complessità di tale riorganizzazione".Il delisting - si legge in una nota - consentirebbe a Saes di perseguire i propri obiettivi in un contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una possibile riduzione dei costi di gestione.Gli advisor finanziari di SGGH sono, quest'ultima è anche intermediario incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni all’OPA.Il titolo Saes è ben impostato a Piazza Affari e mostra un rialzo di oltre 4 punti percentuali.